Am 9. Oktober 2019 war er plötzlich ganz in ihrer Nähe. Der Terrorismus der "einsamen Wölfe", den die Forscher des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung aus Halle bislang fern des eigenen Landes untersuchten. Doch an diesem Mittwoch ist das Ziel des Attentäters keine zwei Kilometer von ihren Arbeitsplatz entfernt: Die Synagoge. Ausgewählt, um zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, die größtmögliche Zahl von Juden in Halle anzutreffen und zu erschießen. Denn die Juden, davon ist der Täter überzeugt, seien dabei, Europa zu unterwandern.

"Für mich war Terrorismus immer ein spannendes Thema, das man analysieren kann, um Zusammenhänge zu verstehen. Dass das jetzt so nahe gekommen ist, war ein Schock", erinnert sich Carolin Görzig, Leiterin der Hallenser Forschungsgruppe "Wie 'Terroristen' Lernen". Seit 15 Jahren ist sie dem Terrorismus und seinen Mustern auf der Spur. Sie hat geforscht zur nordirischen IRA. Zur radikal-islamistischen Gamaa-Islamija in Ägypten. Nun ist der Terror direkt vor ihrer Tür angelangt.

Behörden haben Rechtsextremen Karenzzeit gegeben

Carolin Görzig, Leiterin der Hallenser Forschungsgruppe. Bildrechte: Carolin Görzig Völlig unvorbereitet waren die Forscher freilich nicht. Schon länger hatten sie beobachtet, dass Rechtsextreme weltweit immer häufiger Muster islamistischen Terrors kopieren. Einer der ersten, der die Blaupause von al-Quaida auf seine, rechtsextreme Weise nutzt, ist 2011 Anders Behring Breivik in Norwegen. Auf ihn berufen sich rechte Täter immer wieder. In immer rascherer Folge: 2016 der Amoklauf von München. Zwei Jahre später, im Oktober 2018, eine Attacke auf die Synagoge in Pittsburgh. Ein halbes Jahr später: Christchurch in Neuseeland. Noch im gleichen Jahr: Halle. Zufall?

Ich denke, dass es eine neue Qualität annimmt, so dass man schon fast davon sprechen kann, dass den bislang bekannten vier Wellen des modernen Terrorismus nun ein fünfte Welle des Rechtsterrorismus folgt. Carolin Görzig Leiterin Hallenser Forschungsgruppe "Wie 'Terroristen' lernen"

Görzig bezieht sich auf ein Modell des Politikwissenschaftlers und Terrorforschers David C. Rapoport, der seit den 1880er Jahren im globalen Maßstab vier sich abwechselnde Wellen in Folge unterscheidet. Eine anarchistische, gefolgt von der antikolonialen ab Anfang des 20. Jahrhunderts, beerbt von der sogenannten "Neuen Linken", die ab den 1960ern zunehmend aktiv wird. Zuletzt die religiöse Welle mit al-Qaida und anderen islamistischen Gruppierungen.

Jugendliche Rechtsextreme in Weimar, 10.08.1991 Bildrechte: Rainer Fromm

Getreu Rapoports Modell müsste der religiöse Terrorismus in den 2020er Jahren langsam abflauen. Abgelöst durch eine neue Welle. Anzeichen dafür, dass dies eventuell bereits passiert, sieht Carolin Görzig in der zunehmenden Häufung rechtextremistischer Attentate. Mindestens in Deutschland kann man dabei kaum von einer überraschenden neuen Entwicklung sprechen:

Man muss auch sagen, dass das schon längst im Gange ist. Staatliche Behörden haben Rechtsextremen gewissermaßen eine Art Karenzzeit gegeben. Denken Sie an die NSU-Morde. Das hat sich alles schon länger angedeutet. Carolin Görzig Leiterin Forschungsgruppe "Wie Terroristen Lernen"

Neuer Typus rechtsradikaler Attentäter

In jüngster Zeit machte vermehrt eine griffige Formel von den "einsamen Wölfen" die Runde. Der Versuch, das Phänomen eines neuen Typus rechtsradikaler Attentäter zu beschreiben. Doch gar so neu ist er nicht, wie Dominic Rigoll, Historiker am Leibniz-Institut für Zeithistorische Forschung in Potsdam, betont:

Die berühmteste "Einsamer-Wolf"-Erzählung, sei ja wohl bis heute Adolf Hitlers "Mein Kampf". Von isolierten, "armen Teufeln" sei da permanent die Rede. Einsam und allein hielten sie Deutschland die Treue und kämpften heldenhaft gegen Juden, Emanzipation und Liberalismus gleichermaßen an. "Kein Wort von den massenhaften Verbindungen dieser Kämpfer zu Polizei und Militär. Dabei waren diese Leute ganz im Gegenteil krass vernetzt." Und nicht nur das: Insbesondere die Speerspitze dieser frühen, militanten völkischen Bewegung kam oft aus bestem Hause. Es war ein Terrorismus der Eliten. Ausgaben von Adolf Hitlers Schrift "Mein Kampf". Bildrechte: dpa

Rechte Selbstinszinierung: Konzept des "einsamen Wolfs"

Also alles eine lange Geschichte der rechten Selbstinszenierung, die jetzt ihre zeitgemäße Fortsetzung findet? Tatsächlich hat das immer wieder von Medien aber auch der Polizei gezeichnete Bild des Amokläufers, der sein persönliches Scheitern mit einem Blutbad "krönt", wenig mit der Realität gemein.

Vielmehr wird hier bewusst ausgeblendet, dass das Konzept des sogenannten "einsamen Wolfs" seit den 1990er Jahren in der rechten Szene äußerst erfolgreich reanimiert wurde. Ausgehend von US-amerikanischen Neonazis wurde die Idee ausformuliert und popularisiert, dass ein Einzeltäter oder kleine Gruppen punktuell in Eigeninitiative, "ohne Führung", mit einer symbolträchtigen Aktion zum "Aufstand der Weißen" beitragen. Aktionen, durch die man die "Minderwertigen" und "Feinde der 'Volks- und Rassegemeinschaft'" am besten trifft. Das ideologische wie taktische Rüstzeug für die Tat liefert immer öfter eine digital vernetzte Community. Das "digitale Rudel".

"Propaganda der Tat"

Görzig ist bei ihren Untersuchungen aufgefallen, dass auch und gerade bei den jüngsten Anschlägen von Halle und Christchurch wieder vermehrt auf eines der ältesten Muster des Terrorismus zurück gegriffen wird: Die "Propaganda der Tat":

Das ist eine Strategie, wo man versucht, die Massen aufzuwecken. Man hat die Idee, die Bürger schlafen. Sie kriegen nicht mit, was wirklich läuft. Und durch so ein krasses Attentat weckt man die Leute auf. Und motiviert damit natürlich auch Nachahmer. Carolin Görzig Leiterin Forschungsgruppe "Wie Terroristen Lernen"