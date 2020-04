Bereits 1938 erklärte Reichsführer SS Heinrich Himmler: "Ich habe wirklich die Absicht, germanisches Blut zu holen, zu rauben und zu stehlen, wo ich kann." In den von Hitlerdeutschland besetzten Ländern Mittel- und Osteuropas wurden daraufhin zahlreiche Kinder ihren Eltern entrissen oder aus Waisenhäusern zur "Eindeutschung" ins Deutsche Reich verschleppt. Auswahlkriterien waren blaue Augen und blonde Haare, enstprechend Hitlers Idealvorstellung vom "Arier". Die "eingedeutschten" Kinder sollten in der nationalsozialistischen Ideologie die "arische Rasse" zahlenmäßig verstärken.

Zyta Suś war eines von 60 geraubten polnischen Mädchen an der "Reichsschule für Volksdeutsche" in Achern in der Nähe von Baden-Baden. Bildrechte: MDR/Monika Sieradzka

Auch Zyta Suś war eines der verschleppten Kinder. Sie wurde 1934 in Łódź (1940 bis 1945 Litzmannstadt) geboren. Nach dem Tod ihrer Mutter kam sie in ein Waisenhaus. 1940 wurde Zyta in das Jugendverwahrlager Litzmannstadt deportiert. Aufgrund ihres "arischen" Erscheinungsbildes wurde sie von dort nicht weiter in die Gaskammer, sondern in ein "Umerziehungsheim" im besetzten Polen und dann in die "Reichsschule für Volksdeutsche" in Achern geschickt. Weil Zyta in der Reichsschule ein Hitlerplakat von der Wand abgerissen hatte, wurde sie zur Strafe brutal körperlich gezüchtigt. Sie wurde im Keller eingesperrt und musste hungern.