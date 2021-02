Im Herbst 1948 landet Wolfgang Nossen in Haifa – und damit im ersten Unabhängigkeitskrieg Israels. Sofort greift der junge Mann zur Waffe – noch vier Mal wird er im Laufe seines Lebens sein Land verteidigen. Elisabeth nach Israel zu holen, daran ist 1948 nicht zu denken. Vergessen hat er seine Freundin aber nicht. Als deutsche Besucher kommen, gibt er ihnen einen Brief für sie mit - um das Porto zu sparen. Darin ein Foto und die genaue Anweisung, was sie zu tun hat, damit sie zu ihm kommen kann. Hätte er das Portogeld doch lieber ausgegeben - der Brief landet zwar tatsächlich bei seinen damals noch in Erfurt lebenden Eltern. Zu Elisabeth kommt er aber nie. Foto: Wolfgang Nossen war jahrelang Mitglied der israelischen Streitkräfte. Bildrechte: Wolfgang Nossen (privat)