Am Morgen des 16. April 1945 klopfen US-Soldaten an den Haustüren der Weimarer. Alle Bewohner, so ist es in Zeitzeugenberichten zu lesen, müssen sich im Hof versammeln. Die Soldaten suchen sich wahllos Bürger verschiedenen Alters heraus. Am Ende sind es mehr als Tausend die zum Ettersberg hinauf bis zum Lager zu Fuß marschieren. Um 14 Uhr kommen sie an und müssen im Hof des Krematoriums die Leichen betrachten. Es ist heiß an diesem Tag. Die Leichenberge stinken. Einige der Weimarer Bürger fallen in Ohnmacht. Doch die Amerikaner zwingen sie zum Bleiben – bis zum Abend – und filmen das Ereignis.