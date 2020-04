Am 16. Januar 1945 wird Magdeburg von Bombern der Royal Air Force aus der Luft angegriffen. Rund 2.500 Menschen sterben, etwa 11.000 werden verletzt. Etwa 85 Prozent der Innenstadt fallen in Schutt und Asche. Es ist das schlimmste Inferno, das der Elbestadt seit ihrer Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg widerfährt. Hätte es verhindert werden können?



Ja, heißt die erste Antwort: Wenn die Deutschen nicht den furchtbarsten Krieg der Weltgeschichte entfacht hätten.



Ja, vielleicht, heißt die zweite Antwort, wenn Magdeburg zur offenen Stadt erklärt worden wäre, so der Militärhistoriker Rolf-Dieter Müller in der MDR-Dokumentation "1945 – Unsere Städte: Der Bombenkrieg". Was verbirgt sich hinter jener Erklärung zur "offenen Stadt" und hätte sie Magdeburg und andere Städte in Mitteldeutschland wirklich retten können?

Was ist eine "offene Stadt"?

"Den Begriff der 'offenen Stadt' hat es eigentlich nie gegeben", sagt der Historiker John Zimmermann vom Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. "Das ist ein umgangssprachlicher Begriff, der irgendwann einmal aufkam – wann genau, weiß man auch nicht mehr, wahrscheinlich in Kriegszeiten – der etwas dokumentieren soll, was es im Völkerrecht überhaupt nicht gibt."

Militärisch nicht genutzte Stadt

Das Völkerrecht, genauer gesagt Artikel 25 der Haager Landkriegsordnung von 1907, kennt lediglich die unverteidigte Stadt. Dort heißt es:

Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen Mitteln es auch sei, anzugreifen oder zu beschießen. Artikel 25 der Haager Landkriegsordnung von 1907

So kurz, so unscharf. Keine Ausführungen, was genau eine "unverteidigte Stadt" ist. "Im Grunde geht es darum, dass eine Stadt nicht verteidigt wird", so Militärhistoriker Zimmermann, "was impliziert, dass sie militärisch nicht genutzt wird. Doch allein aufgrund der Infrastruktur einer Stadt kann so etwas nie zu hundert Prozent garantiert werden. Denken Sie nur an Eisenbahnverbindungen oder Ähnliches." Laut Rolf-Dieter Müller genügt es, wenn "keine militärischen Dienststellen und Verbände" in der Stadt sind. Auch gibt der Text des Haager Abkommens nichts dazu her, wie genau eine Stadt zur unverteidigten Stadt erklärt werden kann. Historiker Zimmermann: "Man ist ja damals immer noch vom Staatenkrieg ausgegangen, sprich dass die jeweilige Regierung Städte zu 'offenen Städten' erklärt und die dann besetzt werden können und nicht erobert werden müssen. Was natürlich eine diffizile Geschichte ist. Da ist unterhalb der Regierungsebene nicht gesagt, wer überhaupt befugt ist, eine Stadt zur 'offenen Stadt' zu erklären."

Es gab immer einen Mutigen in der Stadt