Am 20. April 1938 feierte Leni Riefenstahls "Olympia"-Epos "Fest der Völker" und "Fest der Schönheit" im Berliner UFA-Palast seine Uraufführung. In ihren beiden Filmen dokumentiert Leni Riefenstahl die Olympischen Spiele 1936 in Deutschland. Neben Adolf Hitler war bei der Uraufführung die gesamte Prominenz des faschistischen Regimes anwesend. (Im Bild: Leni Riefenstahl bei der Premierenfeier mit Propagandaminister Goebbels.) Bildrechte: imago/United Archives