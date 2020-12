Nötig sei auf jeden fall Solidarität in Form von unbürokratischen Hilfen durch Therapien, Beratungen sowie finanzielle Unterstützung. "Für die Betroffenen braucht es langfristig eine bessere finanzielle Sicherung und gesellschaftliche Anerkennung, damit politische Repression in der SED-Diktatur nicht weiter in die Altersarmut führt", fordert Birgit Neumann-Becker.