Auch nach 45 Jahren erinnert sich Fred Schulze aus Berlin-Friedrichshagen noch gut an den 13. November 1972. Um 16 Uhr war er gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Heftige Böen rissen ihm fast die Aktentasche aus den Händen, erzählt er.

Fred Schulze wird den 13. November 1972 nie vergessen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für mich war es der größte Sturm, den ich je erlebt habe, weil er so eine Sogwirkung hatte. Fred Schulze

Der stark beschädigte Turm der Christophoruskirche musste abgerissen werden. Bildrechte: Christophorus Kirche Berlin Seine Wohnung lag direkt neben der evangelischen Christophoruskirche. Deren Kirchturm – durchlöchert. "Ich konnte durch den Turm hindurchsehen. Teile des Mauerwerks waren weggebrochen, das Kupferdach hatte sich nach oben weggekrempelt", so Schulze. Was er beim Anblick des Kirchturms nicht ahnte: Das Giebelstück, das durch den Orkan vom Kirchturm entrissen worden war, hatte eine 64-jährige Frau unter sich begraben.



"Man hatte ihr noch zugerufen, 'Seien Sie vorsichtig, es könnten Steine fallen'", erzählt Schulze. Diese habe aber nur gerufen: "Unkraut vergeht nicht" – ihre wohl letzten Worte. Ein Unglück, das sich noch tragischer entwickelte: Ihr Sohn, der Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshagen war, musste sie später aus den Trümmern bergen.

Die Bilanz: 73 Tote in ganz Europa

In der DDR kamen bei dem Jahrhundertsturm insgesamt 16 Menschen ums Leben, 150 wurden verletzt, zum Teil schwer. In Norddeutschland, dort wo der Orkan noch stürmischer wütete, starben 21 Menschen. In ganz Europa gab es nach dem Orkan Quimburga 73 Todesopfer zu beklagen. Denn am Vorabend ahnte noch niemand, dass aus dem kleinen Tief "Quimburga", das im Atlantik entstanden war, ein derartig kraftvoller Orkan werden sollte.

Unwetterwarnung kam viel zu spät

Eigentlich hatte die Tagesschau am 12. November 1972 am Tag zuvor nur einen gewöhnlichen Herbststurm. Erst am nächsten Morgen sahen die Meteorologen, was da tatsächlich auf Nord- und Ostdeutschland zukam. Um 7:10 Uhr veröffentlichte das Wetteramt Bremen die erste Unwetterwarnung. Zur damaligen Zeit steckte die Meteorologie noch in den Kinderschuhen. Einerseits wurden die Wetterprognosen noch nicht mithilfe von Wettersatelliten erstellt. Andererseits konnten Wetterinformationen noch nicht schnell genug international ausgetauscht werden. Eine rechtzeitige Vorhersage des Orkans war daher nicht möglich.

So traf Quimburga die Menschen auch in der DDR mitten im Alltag - beim Einkaufen, bei der Arbeit, auf den Straßen. Während wir uns heute jederzeit und überall mit Wetterapps informieren, konnte damals nur in den Medien gewarnt werden. Auf den Straßen riefen Feuerwehr und Polizei zur Vorsicht vor dem gefährlichen Sturm auf. Zeitzeugen berichten, dass viele Menschen fast stoisch ihren Beschäftigungen nachgingen, obwohl der Sturm schon tobte.

Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 245 Stundenkilometern über den Brocken

Orkan Quimburga tobte und stürmte zunächst in Niedersachsen. Dort rodete er zehn Prozent des gesamten Waldgebiets - 120.000 Hektar, das entspricht rund 168.000 Fußballfeldern. Mit anhaltender Kraft und Windgeschwindigkeiten bis zu 245 Stundenkilometern überquerte er den Brocken und fiel über die Orte im östlichen Harz her. Auch dort rissen Orkanböen Baum um Baum nieder.

Als wären es nur Streichhölzer gewesen: Selbst stark verwurzelte Bäume haben gegen die Kraft des Orkans keine Chance. Bildrechte: NDR Das Dorf Elend am Fuße des Brockens konnte nicht mehr angefahren werden. Umgefallene Bäume versperrten die Straßen. Es herrschte Katastrophenalarm. Klaus Bahn von der Freiwilligen Feuerwehr war an diesem Tag im Einsatz: "Was hatten wir? Ein paar Schrotsägen und ein paar Beile", erzählte er dem MDR. Ihre Rettung: Einige Feuerwehrmänner waren im staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb tätig. So hatten sie Zugang zu den nötigen Motorsägen und Schleppfahrzeugen. Damit gelang es ihnen, die Straßen für Ärzte und Versorgungsfahrzeuge wieder freizuräumen.