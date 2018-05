Von der Enduro-Legende zum Arbeitslosen: Harald Sturm räumte in der DDR alles an Titeln im Motorrad-Rennsport ab, was es zu holen gab. Er fuhr im Namen des Motorradwerkes Zschopau, wo er auch als Angestellter an den Maschinen schraubte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK