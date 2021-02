Herr Doktor Bruns, Sie sind Medizinhistoriker an der Universität Halle und beschäftigen sich unter anderem mit dem Gesundheitswesen in der DDR. Was genau erforschen Sie da?

Ich beschäftige mich vor allem mit der Patientenperspektive auf das Gesundheitssystem in der DDR. Wie haben Patienten dieses System wahrgenommen? Wie haben sie das erlebt und wie haben sie zum Beispiel in Eingaben darüber berichtet? Es gab ja ein regelrechtes Eingabewesen.

Was ist unter Eingabewesen zu verstehen?

Das Eingabewesen funktionierte so, dass die Bürger der DDR sehr viele Briefe, also Eingaben, geschrieben haben. Handschriftlich oder mit der Schreibmaschine. Und diese an Ämter, Behörden, Ministerien oder Volkskammerabgeordnete geschickt haben. Manchmal sind die Eingaben aber auch an Erich Honecker persönlich adressiert gewesen, der natürlich nicht immer persönlich geantwortet hat. Die Bürger erhofften sich, dass auf diese Weise auf ihr individuelles Problem auch eingegangen wird.

Wie ist mit den Eingaben umgegangen worden?

Es wurde tatsächlich innerhalb einer bestimmten Frist geantwortet auf diese Eingaben. Es existierte auch ein Gesetz darüber, wonach offiziell innerhalb von vier Wochen darauf eingegangen werden musste. In der Regel wurde diese Frist auch eingehalten. Es wurde dann im Einzelfall zum Beispiel geschrieben: Dieses Medikament, das können Sie in dieser oder jener Apotheke bekommen. Oder: Wir haben Ihnen einen anderen Operationsplatz zugewiesen, die Operation kann also früher durchgeführt werden.

Wie war denn das Verhältnis zwischen ÄrztInnen und den Patienten?