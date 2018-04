Petra Kusch-Lück hat auch mit 70 noch Lampenfieber

Ihren 70. Geburtstag am 6. April will Petra Kusch-Lück im kleinen Kreis feiern. Die beliebte Moderatorin und Sängerin sagte anlässlich ihres runden Jubiläums, dass die 70 für sie nicht nur eine Zahl sei, sondern tatsächlich etwas mit dem Älterwerden zu tun habe. Aber auch daraus müsse man das Beste machen.

Petra Kusch-Lück lässt es nach mehr als vier Jahrzehnten im Fernsehen inzwischen etwas ruhiger angehen, im Ruhestand ist sie aber noch lange nicht. In diesem Jahr plant sie zusammen mit ihrem Ehemann Roland Neudert 25 Auftritte im Duett. Kusch-Lück moderiert und singt. Ihr Antrieb? Etwas für diejenigen tun, die das Künstlerpaar viele Jahre treu begleitet haben. Und Lampenfieber habe sie immer noch, gesteht das Geburtstagskind, das derzeit außerdem an einem Buch über die gemeinsamen Jahre mit Roland Neudert schreibt.

Petra Kusch-Lück kann auf eine beeindruckende Fernsehkarriere zurückblicken. Am 7. Oktober 1969 stand sie zum ersten Mal vor der Kamera. Sie gehörte zu der Reihe neuer Ansagerinnen, die das DDR-Fernsehen damals für sein zweites Fernsehprogramm engagiert hatte. Das zusätzliche Programm wurde zum 20. Jahrestag der DDR-Gründung gestartet. Bis 1972 arbeitete Kusch-Lück noch parallel in ihrem alten Beruf als Krankenschwester. Dann arbeitete die gebürtige Berlinerin nur noch fürs Fernsehen und durfte 1980 zum ersten Mal den "Kessel Buntes", die beliebte Samstagabendshow im DDR-Fernsehen, moderieren. Die Zuschauer erlebten sie nun auch singend und tanzend. Acht Mal in Folge wählten sie die Leser der Programmzeitschrift "FF dabei" zum Fernsehliebling in der DDR. Und das Publikum krönte Kusch-Lück im Jahr 2007 zur beliebtesten deutschen Fernsehansagerin.