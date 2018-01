Pferderennsport in der DDR

Hoppegarten: Bedeutendste Rennbahn des Landes Die Galopprennnbahn Hoppegarten wurde 1868 eröffnet und avancierte schnell zur bedeutendsten Rennbahn Deutschlands. In der DDR wurde die Galopprennbahn zu einem Volkseigenen Betrieb - der "VEB Vollblutrennbahn" leitete von Hoppegarten aus sämtliche Rennbahnen der DDR. In Hoppegarten fanden die bedeutendsten Rennveranstaltungen der DDR statt, etwa das "Meeting der Vollblutpferde der sozialistischen Länder". Allein: Der Pferdesport führte in der DDR ein exotisches Nischendasein. Bildrechte: IMAGO