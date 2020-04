Im Westen Europas ist der Wartburg ein Schnäppchen. In den Katalogen wird er nicht selten als Studentenauto angeboten. Im Osten hingegen ist er durchaus ein Statussymbol, von dem viele nur träumen können. Denn von den 32.000 Wartburgs, die jedes Jahr in Eisenach die Produktionsbänder verlassen, gehen allein 19.000 in den Export. Dazu kommt die Sonderversorgung für privilegierte DDR-Bürger - für Künstler, Parteifunktionäre, Betriebsdirektoren und verdiente Arbeiter. Nur 7.200 sind für die übrige Bevölkerung bestimmt und gehen in den freien Handel. Eine lächerlich geringe Menge, die nicht einmal annähernd die Nachfrage decken kann. Und so beträgt die Wartezeit auf einen PKW Wartburg auch bis zu 15 Jahren. Dabei ist der Wartburg nicht eben billig - etwa 20.000 DDR-Mark kostet er in den 1980er-Jahren.

So vielversprechend die Geschichte des Wartburgs begann, so schnell ist sie auch schon wieder vorbei. Und das liegt beileibe nicht an den Konstrukteuren und Ingenieuren in Eisenach. Die haben Pläne in Hülle und Fülle für moderne Wartburg-Modelle. Es fehlen schlicht das Geld und die Bereitschaft zu nötigen Investitionen und Neuentwicklungen. Doch die Granden der SED haben kein Geld übrig für moderne und ausgefallene Autos. Und so vergehen beispielsweise zehn Jahre, bis es die Wartburg-Konstrukteure schaffen, ein neues Modell, den Wartburg 353, in Serienreife zu bringen. Von 1966 bis 1988, zweiundzwanzig Jahre lang, wird dieses Modell fast ohne Veränderungen produziert. Das Fahrzeug ist anfangs international durchaus konkurrenzfähig. Doch im Laufe der Jahre wird der Zweitaktmotor zu einem Problem. Der Gestank und das Geknatter schreckt viele Kunden im Westen mittlerweile ab. Als in einigen westlichen Staaten in den 1980er-Jahren strengere Abgasnormen eingeführt werden, darf der Wartburg überhaupt nicht mehr auf die Straßen. Das ist das Ende für den einstmals so erfolgreichen Wartburg-Export, denn neue Modelle gibt es nicht. Einzig in den sozialistischen Staaten bleibt der Wartburg auch weiterhin ein beliebtes Fahrzeug.