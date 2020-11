Im August 1997 urteilt das Landgericht Berlin dann: Es handelt sich bei den 916 Opfern um "Totschlag in mittelschweren Fällen". Noch im Gerichtssaal wird Egon Krenz verhaftet. Wegen bestehender Fluchtgefahr, heißt es seitens des Gerichts. Schabowski und Kleiber bleiben auf freiem Fuß und gehen gemeinsam mit Krenz in Revision. Zwei Jahre später bekräftigt der Bundesgerichtshof in Leipzig das Urteil aus Berlin von 1997: Die Haftstrafe bleibt. Die drei ehemaligen Politbüro-Mitglieder treten ihre Haft nach Bestätigung durch den Bundesgerichtshof Ende 1999/Anfang 2000 an.