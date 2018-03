Prager Frühling 1968

Alexander Dubcek wurde am 23. August festgenommen und in Handschellen nach Moskau geflogen. Doch die Sowjetführung erkannte, dass man ohne Alexander Dubcek einen Bürgerkrieg in der Tschechoslowakei riskieren würde. Dubcek wurde gezwungen, das sogenannte Moskauer Protokoll zu unterschreiben, in dem alle Reformprojekte aufgehoben worden sind. Bildrechte: IMAGO