"Überholen ohne einzuholen" - Evergreens der DDR-Sprüche

Ursprünglich gehörte der Satz zum Repertoire der deutschen Sozialdemokratie. Den ersten bekannten schriftlichen Nachweis dafür liefert ein Gästebucheintrag am Müggelturm in Berlin vom Jahr 1886. Honecker sagte den gleichen Satz noch mal am Vorabend des Republikgeburtstags, am 6. Oktober 1989. Und jetzt können Sie raten, was ihm Gorbatschow, der sich zu diesem Zeitpunkt in der DDR aufhielt, darauf erwiderte. Bildrechte: IMAGO