Es ist eine skurrile Situation, die man am 19. März 2014 im Thüringer Landtag beobachten kann: Immer wieder trägt Bodo Ramelow, zu der Zeit Fraktionschef der Oppositionspartei "Die Linke" zwei Ordner zum Tisch der Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU). Auf den Ordnern steht in großen Buchstaben "KALI-VERTRAG". Doch Lieberknecht verweigert die Annahme und lässt ihren Staatskanzlei-Minister den Ordner wieder an Ramelows Platz stellen. Sie lässt ausrichten, an dem auf illegalem Weg eingetroffenen Exemplar des Kali-Fusionsvertrages sei sie nicht interessiert. Gelächter brandet auf im Saal, Staatskanzlei-Minister Jürgen Gnauck wirft Ramelow vor: "Es ist politscher Klamauk, der hier durchgeführt werden soll."

Aufklärung eines spektakulären Deals

Doch die CDU-Regierung unterschätzt, welche Brisanz die Papiere für die Menschen in Thüringen haben. Denn sie versprechen Aufklärung über einen der spektakulärsten Wirtschaftsdeals der Nachwendezeit. 1993 übernahm die BASF-Tochter Kali und Salz aus Kassel unter Federführung der Treuhand den gesamten ostdeutschen Kalibergbau und sicherte sich so die Marktkontrolle. Auch die Grube in Bischofferode im Eichsfeld wurde damals geschlossen. Trotz riesiger Proteste und obwohl die Grube schwarze Zahlen schrieb und internationale Abnehmer hatte. Der Fall trug dazu bei, dass der Begriff "Treuhand" für viele zum Inbegriff für Willkür und Wirtschaftskriminalität im Osten geworden ist. Als "die kalte Fratze des Kapitalismus" beschrieb selbst der damalige CDU-Ministerpräsident Bernhard Vogel die Vorgänge um den ostdeutschen Kalibergbau.

Erster Ministerpräsident der Linken

Bildrechte: Die LINKE /Thüringen Dass sich die Ministerpräsidentin in dieser Angelegenheit am 19. März 2014 quasi "totstellt", wirft ihr nicht nur die Opposition vor. Auch in der Thüringer Bevölkerung kommt das nicht gut an. Bodo Ramelow jedoch gilt als der, der es schafft, in einem brisanten Fall die Regierungsspitze des Landes vorzuführen. Wenige Monate später kann der gebürtige Hesse die anstehende Landtagswahl für sich entscheiden. Im Dezember 2014 wird er der erste linke Ministerpräsident Thüringens und Deutschlands.

Als Aufbauhelfer in den Osten

Ramelow im MDR-Interview Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Kampf um den Erhalt von Bischofferode hat Ramelows politische Laufbahn entscheidend geprägt. Dabei kommt Bodo Ramelow gar nicht aus dem Osten: Er wird 1956 in einem evangelischen Elternhaus geboren, wächst in Hessen mit drei Geschwistern auf. Nach der Schule macht er eine Kaufmannslehre in Gießen. Mit 25 Jahren wird er im Jahr 1981 Sekretär bei der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen in Hessen. Dann bricht die DDR zusammen und Bodo Ramelow geht als Aufbauhelfer in den Osten. Seine Aufgabe: In Thüringen den Landesverband seiner Gewerkschaft mit aufzubauen.

Seinen ersten Termin im Osten hat er am 28. Februar 1990 im Centrum Warenhaus Erfurt, wo zu dieser Zeit die Treuhandanstalt über die Abwicklung der 14 Centrum Warenhäuser der ehemaligen DDR entscheidet. Sie sollen unter den West-Kaufhausketten Karstadt, Kaufhof und Hertie aufgeteilt werden. Nach den Warenhäusern ist Ramelow bei vielen anderen Abwicklungen dabei: "Ich habe von Elmi bis zum Braugold in Erfurt, von HO Industriewaren bis zu HO WTB - Waren des täglichen Bedarfs, die Umwandlung später zu Rewe und alle diese Dinge im Transformationsprozess von der ersten Stunde an begleitet." Transformation heißt Anfang der Neunziger vor allem, dass Betriebe geschlossen und Millionen von Menschen in der DDR arbeitslos werden. Doch Bodo Ramelow fühlt im Osten auch eine Kraft, die er bei seiner Gewerkschaftsarbeit im Westen nicht kennengelernt hat:

Auf einmal habe ich Frauen erlebt, die unglaublich stark wurden, die Kraft ausgestrahlt haben. An Stellen, wo Männer weggelaufen sind, erlebte ich auf einmal Frauen, die den Betrieb zusammengehalten haben. Ich erlebte, dass auf einmal Menschen sich aufgemacht haben und gesagt haben, wir kämpfen. Nicht um Westgeld, sondern wir kämpfen um unseren Betrieb, wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere Perspektive. Das fand ich viel spannender und das hatte mit meiner alten Bundesrepublik gar nichts mehr zu tun. Bodo Ramelow, Ministerpräsident Thüringen

Die Widerstandsbewegung koordinieren