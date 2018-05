Aufstieg in die Dritte Bundesliga Ungeschlagen wird Zornigers Mannschaft in der Saison 2012/13 Regionalliga-Meister. Doch eine Hürde ist noch zu nehmen. Der endgültige Aufstieg wird in der Relegation gegen den Meister der Regionalliga West ausgefochten. Der Gegner heißt Sportfreunde Lotte. Nach einem 2:0-Hinspiel-Sieg und einem dramatischen Rückspiel mit Verlängerung steht es in der Endabrechnung 4:2. Nach zwei Ehrenrunden ist RB Leipzig in Liga 3. Freudetrunken fahren 2.000 mitgereiste Anhänger wieder in die Heimat. Bildrechte: IMAGO