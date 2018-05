Beglichene Schuld? - Deutsche Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg

Tausende Kameras für die UdSSR

Dort mussten nun bis Ende 1950 jährlich Tausende Kameras für den Export in die Sowjetunion gefertigt werden. Wie schwierig die Voraussetzungen für die Produktion nach den Demontagen zunächst waren, bewegt den ehemaligen Abteilungsleiter beim VEB Pentacon Gerhard Jehmlich noch Jahrzehnte später: "Das war für alle Beteiligten, die es damals erlebt haben, ein riesengroßes Loch, in das alle gestürzt wurden, da nun gewissermaßen noch unter Null noch einmal neu angefangen werden musste." Mit vorerst spärlicher Ausstattung, aber weiterhin hohem Know-how, galt es nun in Dresden, sich leidenschaftlich zurückzukämpfen.

Denn die Sowjetunion forderte zunächst unter anderem bis zu 20.000 Fotoapparate der bewährten Marke "Praktiflex" pro Jahr – eine schier unlösbare Aufgabe.

Nachhaltige Entschädigungen

Produktion im Dresdner Kamerawerk Pentacon, 1989 Bildrechte: dpa Wie die Dresdner Kameraspezialisten waren laut dem Berliner Wirtschaftshistoriker Rainer Karlsch über 2.000 ostdeutsche Betriebe von den Demontagen betroffen – darunter der Jenaer Optikriese Carl Zeiss, die Chemiewerke Buna und Leuna bei Halle sowie die Sachsenerz Bergwerks AG im Erzgebirge, aus der 1947 die Wismut AG hervorging. Die Demontagen sollen gut ein Drittel der Industriekapazität der sowjetischen Besatzungszone abgetragen haben – im Vergleich etwa zehnmal mehr als in den Westzonen. Noch weitaus mehr Unternehmen waren an den fortlaufenden Lieferungen beteiligt, die zum Teil bis 1953 andauerten – während die westlichen Besatzer ihre Reparationspolitik bereits zurückgefahren und begonnen hatten, den westdeutschen Wiederaufbau gezielt zu fördern.

Forderungen teilweise erlassen

Der DDR erließ die Sowjetunion bis 1953 schließlich schrittweise einen erheblichen Teil ihrer ursprünglichen Forderung. Laut offiziellen sowjetischen Angaben sollen vom Osten Deutschlands bis dahin Reparationen im Wert von rund 4,3 Milliarden US-Dollar geleistet worden sein. Nicht berücksichtigt ist dabei neben den Besatzungskosten unter anderem auch der Transfer von Know-how. Im Rahmen der so genannten "Aktion Ossawakim" waren 1946 Tausende ostdeutsche Fachkräfte für mehrere Jahre in die Sowjetunion verschleppt worden – besonders betroffen war beispielsweise das Jenaer Glasunternehmen Schott.

Schwierige Aufrechnung

Die tatsächlichen ostdeutschen Kosten bis 1953 werden auf etwa 16 Milliarden Vorkriegsdollar geschätzt – somit auf mehr als 50 Milliarden Mark und auf etwa ein Viertel des Bruttosozialprodukts in diesem Zeitraum. Sie gelten auch als die höchsten bekannten Reparationen des 20. Jahrhunderts. Allerdings lagen die westdeutschen Aufwendungen nach Angaben des Schweizer Historikers Jörg Fisch in ähnlicher Höhe – wenn auch bedingt durch wesentlich höhere Besatzungskosten und zudem verteilt auf eine wesentlich größere Bevölkerung. Abgesehen davon leistete die Bundesrepublik, anders als die DDR, schließlich auch in großem Umfang Schuldentilgungen im Ausland und Wiedergutmachungszahlungen an den Staat Israel sowie Opfer des NS-Regimes.

Dennoch forderte die DDR 1965 von der Bundesrepublik stolze 120 Milliarden Mark als Ausgleich für ungleich verteilte Belastungen und den westlichen Wirtschaftskampf gegen den SED-Staat – freilich ohne Erfolg.

Eine wirklich exakte Gegenüberstellung der deutschen Reparationen ist aufgrund der vielen komplexen Faktoren bis heute nicht machbar.

Polen bereits entschädigt

Möglichen weiteren Nachforderungen sollte der "Zwei-plus-Vier-Vertrag" von 1990 im Kontext der deutschen Wiedervereinigung einen Riegel vorschieben – da dieser "anstatt eines Friedensvertrags" geschlossen wurde, bis zu dem weitere Forderungen beispielsweise Griechenlands aufgeschoben worden waren. Dementsprechend soll auch Polen keine neuen Forderungen erheben können – zumal es 1953 auf weitere Ansprüche verzichtet hatte und von der Sowjetunion vor allem durch abgetretene deutsche Ostgebiete entschädigt worden war.

Mühsamer Wiederaufbau

Eine Praktica MTL3, Baujahr 1978 bis 1984 Bildrechte: IMAGO In ganz Deutschland bedeuteten die Reparationen der Nachkriegszeit zum Teil tiefe Einschnitte. Doch vielerorts gelang es, diese innerhalb weniger Jahre zu überwinden. So auch in Dresden, wo die hohen Stückzahlen an Kameras für die Sowjetunion allerdings nur schrittweise erreicht werden konnten. Dem Konstrukteur Siegfried Böhm gelang es aber auch in dieser schwierigen Zeit, parallel die "Praktica" als Modell der Zukunft zu entwickeln. Später erinnerte er sich an wochenlanges Übernachten im Betrieb und pausenloses Arbeiten, meist mit hungrigem Magen. Es war der schwierige Beginn einer großen Erfolgsgeschichte: Als Marke des VEB Pentacon verkaufte sich die "Praktica" bis zum Ende der DDR 1990 schließlich rund 10 Millionen Mal.