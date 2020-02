Roland Freisler: Hitlers williger Vollstrecker

... erzählt wird diese Anekdote von Niklas Frank, einem der Söhne. Sein Vater soll bei einer dieser Begegnungen, seinen Sohn Norman herbeigerufen und aufgefordert haben, die Hosen herunterzulassen, damit sie sehen könnten, ob er schon ein Mann sei. "Und das hat meinen Bruder Norman natürlich furchtbar geschockt und die Röte ins Gesicht getrieben und die beiden hohen Herren haben über ihn ein bisschen dreckig hergelacht." Auf Latein parlierten sie "in einem Umfeld, wo die schrecklichsten Verbrechen von uns Deutschen begangen worden sind, was "die Entsetzlichkeit ihrer Charaktere" zeige. Als furchtbare Juristen legitimierten sie diese. Und "es war einen Dreck Wert, dass sie Paragraph für Paragraph gelernt haben, was gut ist, was schlecht ist, was verbrecherisch ist. Sie haben all das vergessen, d.h. nicht vergessen, sie haben es verdrängt, um ihrer persönlichen Karriere willen, in einem verbrecherischen System, das sie selber mit befördert haben.“

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK