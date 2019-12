Wolfgang Rauchfuß (auf dem Foto in der ersten Reihe ganz links) Der 1931 in Chemnitz geborene Wolfgang Rauchfuß war von 1974 an Minister für Materialwirtschaft. Mit dem Rücktritt der Regierung Stoph am 7. November 1989 schied er aus den Regierungsämtern, gehörte aber zunächst noch knapp einen Monat lang zum Politbüro. Von Dezember 1989 bis März 1990 war er Staatssekretär für die Koordinierung der wirtschaftlich-wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik unter der Regierung Modrow. 2005 starb Rauchfuß in seinem Geburtsort Chemnitz. Bildrechte: dpa