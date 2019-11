Sandmann, lieber Sandmann

Von wem stammt die Titelmelodie?

Innerhalb kürzester Zeit stampfte der DFF den inzwischen dienstältesten deutschen Medienstar aus dem Boden. Der Bühnen- und Kostümbildner Gerhard Behrendt entwarf die Figur des Sandmannes samt Szenerie in nur zwei Wochen. Die bis heute nahezu unveränderte Titelmelodie komponierte Wolfgang Richter sogar in nur einer Nacht nach einem Text des Kinderbuchautors Walter Krumbach. In seiner ersten Folge schlief der Sandmann, noch ohne Traumsand zu verstreuen, in einem Hauseingang ein; der Sender wurde daraufhin mit warmen Sachen, selbstgemachten Mini-Betten und Wohnungsangeboten bombardiert. Die Puppe begeisterte die Zuschauer sofort. Pitiplatsch und Schnatterinchen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sag mir, wo du schläfst

Schnell avancierte der Sandmann zum Allrounder. Er kam nicht nur per Kutsche, zu Fuß, im Auto oder Segelflugzeug, sondern auch schon mal politisch korrekt während der Erntezeit im Traktor, zur Leipziger Messe und mit einem Brückenleger der NVA. Er war bei den Ost-Berliner Weltfestspielen und zur Einweihung des Fernsehturms dabei, kam zum neuen Vorzeige-Palast der Republik ebenso wie mit einem Sprengwagen (!) in ein so genanntes Alt-Neubaugebiet. Funktionärsärger gab es allerdings, als er per Ballon in die Kinderschlafzimmer flog; zwei Tage zuvor waren zwei Familien per Heißluftballon von Thüringen nach Bayern geflohen.

Der Sandmann: DDR-Bürger mit Reisefreiheit

Trotzdem genoss der Sandmann Reisefreiheit. Nicht nur als Märchenfigur (Hänsel und Gretel), sondern je nach politischer Großwetterlage kam er u.a. auch nach Vietnam (zur Zeit der US-Invasion), Afrika (Freiheitskämpfe in den 60er Jahren), Ägypten (Nassers Sozialismus-Experiment), Japan (nach dem Honecker-Besuch 1981) und in den Irak (Saddam Hussein galt in den 70ern als sowjetfreundlich). Bildrechte: DRA

Eine besondere Affinität verband ihn mit dem All; kaum waren die Sowjets mit Gagarin im Weltraum, flog der Sandmann hinterher. Als mit Leonow erstmals ein Mensch aus einer Raumkapsel ausstieg, hing auch bald der Sandmann im Ost-Berliner Trickstudio an einer Sicherungsleine. Und obwohl die US-Amerikaner den Wettlauf zum Mond gewannen, ließ sich die DFF-Puppe nicht lange bitten und landete ebenfalls auf dem Erdtrabanten. Als schließlich mit Sigmund Jähn der erste Deutsche 1978 ins All durfte, war das Sandmännchen sogar live dabei. Den nationalstolzen Ostdeutschen flimmerte aus den unendlichen Weiten nicht nur Jähn ins Haus, sondern auch eine frei schwebende Sandmann-Puppe.

Jeden Abend eine gute Bilanz

Der Puppenspieler Heinz Schröder, Sprecher des Fernseh-Kobolds Pittiplatsch. Bildrechte: dpa Zum Exportschlager aber wurde der Sandmann (er ging nach Finnland, Dänemark und Schweden genauso wie als Solidaritätsgeschenk nach Vietnam; selbst der WDR wollte, durfte ihn aber nicht haben) erst durch seine Mitstreiter. Jeder Abendgruß hatte eine Gute-Nacht-Geschichte, und den DFF-Machern gelang über Jahrzehnte ein puppentechnischer Volltreffer nach dem anderen: Pittiplatsch ("ach du meine Nase") und Schnatterinchen, Frau Igel ("nuff-nuff-nuff"), Mauz und Hoppel, Moppi (der aus der Regentonne), Taddeus Punkt und Struppi, Pünktchen und Felix. Jeden Donnerstag Frau Puppendoktor Pille und am Sonntag Herr Fuchs und Frau Elster. Selbst im so genannten Zonenrandgebiet saßen die Kinder gebannt vor dem Fernseher. Die Westschweinchen Piggeldy und Fredderick hatten keine Chance.

1991: Der Sandmann sollt verschwinden

1991 sollte der Sandmann trotzdem der neuen deutschen Fernsehlandschaft weichen; der DFF verschwand und mit ihm, so laut Medien der Plan, hatte auch der Sandmann zu gehen. Ein Sturm der Entrüstung brach los, Unterschriftenlisten wurden angelegt und für den Sandmann-Fortbestand demonstriert. Schon 1990 prophezeite die ansonsten nicht durch Weitsichtigkeit glänzende Ost-Berliner Tagesszeitung "Junge Welt" Medienreformern: "Wenn sie in diesem Land an einem Mann scheitern können, dann ist es der Sandmann".