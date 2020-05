Wollten die DDR-Bürger sich einfach ihre triste Realität schön trinken? Nach den Forschungen von Thomas Kochan ist diese Erklärung nicht ausreichend. Zum einen lag es daran, dass das Weinangebot der DDR nicht zum Weintrinken einlud. Dagegen waren Schnapsflaschen beliebte Objekte in der sozialistischen Tauschwirtschaft. Kochans Fazit: "Ursächlich war die Erfahrung einer konkurrenzarmen Kollektivgemeinschaft, ein wenig gefördertes Leistungsdenken, gemeinschaftliche Verantwortungsfreiheit, existenzielle Sorglosigkeit und das Leben in einer begrenzten, dafür an Zeit umso reicheren Welt."

Faszinierend: Das Schnaps-Handwerk Bildrechte: IMAGO

Was ihn an der Kulturgeschichte des Alkohols fasziniert, beschreibt Thomas Kochan auf seiner Internetseite so: "Fasziniert vom Handwerk des Brennens, immer wieder begeistert von dem, was dann daraus entsteht. Mein Lieblingsspruch stammt von William Faulkner: "Civilization begins with distillation". Thomas Kochan führt seit mehreren Jahren einen eigenen Schnapsladen in Berlin - nur ausgesuchtes Hochprozentiges geht hier über den Ladentisch, Spirituosen aus kleinen Betrieben, Schnäpse, die man nicht im Supermarkt findet. Inzwischen schreibt Thomas Kochan die Kulturgeschichte des Schnapses selbst ein Stück weiter - 2014 hob er zusammen mit einem Freund Berlins erstes Schnapsfestival aus der Taufe.