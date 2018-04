Wie der Flughafen Schönefeld zum Rettungsanker wurde

Doch neben solche Glanzstunden gibt es in Schönefeld auch Tragödien. Das zweitschwerste Flugzeugunglück in der Geschichte der DDR ereignet sich am 12. Dezember 1986. Eine sowjetische Tupolew 134 stürzt beim Landeanflug ab, 72 Menschen sterben, darunter 20 Schüler. Der sowjetische Pilot den Tower offenbar falsch verstanden und die falsche Landebahn angeflogen. Bildrechte: dpa