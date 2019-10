Wahlkampf in Thüringen Friedrich Schorlemmer zu AfD-Slogan: "Freche Anmaßung"

Die AfD versucht auch bei der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober 2019 an die Tradition der Friedlichen Revolution 1989 anzuknüpfen. "Wir sind das Volk", steht unter anderem auf ihren Wahlplakaten. Oder auch "Vollende die Wende". Der einstige Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer hält das für eine "freche Anmaßung".