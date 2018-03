Gerhard Schröder und Wladimir Putin - eine Männerfreundschaft

Russlands Präsident Wladimir Putin hielt am 25. September 2001 vor dem deutschen Bundestag eine historische Rede. Er hielt seine Rede auf Deutsch, "in der Sprache von Goethe, Schiller und Kant". Der russische Präsident bot an, die Potenziale Russlands mit denen der anderen Teile Europas zu vereinigen. Am Ende seiner Rede gab es stehende Ovationen. Putin wurde gefeiert und Russland galt allen bereits als neues Freundesland. (Im Bild: Bundeskanzler Schröder begrüßt Präsident Putin in Berlin.) Bildrechte: dpa