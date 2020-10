Bildrechte: Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern

Zur Person Nikolaus Voss wurde 1961 in Halle an der Saale geboren. Als Kind litt er an Asthma, wohl eine Folge der Umweltverschmutzung in der mitteldeutschen Industrieregion. Deshalb zog es die Familie auch bald in den Norden, wo sie ursprünglich herkam. Als einer der Klassenbesten besuchte Nikolaus Voss die Oberschule. Da er jedoch weder bei den Pionieren noch in der FDJ war, blieb ihm der Zugang zur Erweiterten Oberschule mit dem Abitur verwehrt. Er folgte seiner Leidenschaft: In Potsdam lernte er Facharbeiter für Gartenbau. In den 1980er-Jahren konnte er doch noch Theologie in Leipzig studieren und engagierte sich in Oppositionsgruppen. 1990 wurde er Bezirksgeschäftsführer der SPD in Leipzig und ein Jahr später schließlich SPD-Landesgeschäftsführer in Mecklenburg-Vorpommern. Mehrere Stationen als politischer Beamter führten ihn ins Schweriner Sozialministerium. Dort ist er seit 2016 Staatssekretär.