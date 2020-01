Auschwitz: Todesmarsch in die "Freiheit"

Der Schock für die Rotarmisten ist enorm. Auch, weil sie die Dimension erfassen, über das, was sich in Auschwitz abgespielt hat: Tonnen von Haaren, hunderttausende Mäntel, Schuhe, Brillen und Gebisse. Und auch, weil die befreiten Häftlinge nicht mit Freude auf sie zulaufen, sondern halb lebendig, halb tot, starr und abwesend am Stacheldraht stehen. Es ist eine große Hilflosigkeit, die die Soldaten der Roten Armee ergreift.

"Die Rote Armee versuchte ja zu helfen, aber wie konnte man den Menschen helfen, die eigentlich nichts mehr darstellen? Also wirklich verhungert waren", fragt sich Christoph Kreutzmüller. "Gibt man denen was zu essen? Was kann man ihnen geben? Tötet man sie nicht mit zu viel zu essen? Und diese Hilflosigkeit und in diesem Gestank… das ist etwas, was in diesem Sinne nicht vorhersehbar war, weil es einfach zu groß, zu gewaltig ist."