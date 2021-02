Mansuy und ihr Forschungsteam trennten nach der Geburt Baby-Mäuse in unregelmäßigen Zeitabständen von ihren Müttern. Außerdem wurden sie in enge Räume gesperrt, so dass sie sich nicht frei bewegen konnten. Die Forscher setzten die Mäuse damit starken Stresssituationen, ähnlich wie sie bei traumatischen Ereignissen entstehen, aus. Nachdem die Mäuse ausgewachsen waren, machten die Wissenschaftler Tests und prüften ihre Reaktionen auf helles Licht oder offene Räume. Alle traumatisierten Mäuse zeigten sich verhaltensauffällig. Isabelle Mansuy stellte außerdem ein unnatürlich hohes Risikoverhalten fest.

Mansuy's Erkenntnis: Frühe Trennung von der Mutter kann zu Depressionen oder zu unsozialem Verhalten führen. Da die epigenetischen Veränderungen an einzelne Bausteine der DNA angeheftet werden, ging das Forscherteam um Mansuy davon aus, dass Traumata ihre Spuren in allen Körperzellen hinterlassen. Epigenetische Veränderungen konnten auch in den Blut-, Ei- und Spermienzellen nachgewiesen werden.

Vermeiden von Orten in Dresdner Innenstadt

In Bezug auf Kriegserlebnisse, wie die Dresdner Bombennächte zeigen Untersuchungen, dass sich Betroffene auch noch 50, 60 oder 70 Jahre nach den Angriffen in "plastischer Erinnerungsschärfe" an den 13./14 Februar 1945 erinnern können. In der Studie "Dresdner Bombennachtsopfer" gaben 90 Prozent der Befragten an, sich "in Lebensgefahr befunden" zu haben. 62 Prozent gaben "eine große Nähe zu den Bombenabwürfen" und 60 Prozent "Verlust von Angehörigen oder Freunden" an. Desweiteren berichteten die Betroffenen, dass sie bestimmte Bereiche in der Dresdner Innenstadt meiden, weil sie diese mit dem Krieg in Verbindung bringen und dieser Ort die Erinnerungen wieder aufleben lässt. Für viele ist das noch heute sehr schmerzhaft.

Dresden nach dem Luftangriff vom 13. Februar 1945 Zerstörung Bombardierung Zweiter Weltkrieg. Bildrechte: IMAGO

Traumata-Reaktivierung in schwierigen Lebenssituationen

Doch nicht nur Orte, sondern auch biographisch bedingte Ausnahmesituationen können re-traumatisierend wirken. Unfälle oder schwere Lebenskrisen begünstigen eine Reaktivierung des unverarbeiteten Erlebnisses und können eine psychische Belastungen auch Jahrzehnte später wieder aufleben lassen. Darüber hinaus nehmen Forschende wie Heide Glaesmer an, dass im höheren Alter die Bewältigungskräfte und damit die Fähigkeit, traumabezogene Erinnerungen und Gefühle abzuwehren, nachlassen.

Nonverbale Übertragung von Kriegserlebnissen