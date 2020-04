Das zerstörte Halle nach Kriegsende 1945

Ein zerfallenes Wohnhaus an der Glauchaer Straße/Ecke Herrenstraße. Im Hintergrund ist die Moritzkirche zu sehen. Rund zwei Wochen, nachdem diese Gebäude getroffen wurden, erreichen amerikanische Truppen am 15. April in Trotha die Stadtgrenze.



"Die Bevölkerung Trothas hat sich in diesen Tagen in den Luftschutzkellern der Häuser einquartiert. Dort sitzen Kinder, Frauen, Männer und Greise durcheinander. Die Luft ist zum Ersticken. Was werden die nächsten Minuten bringen? Einige Frauen murmeln händefaltend leise vor sich hin; sie scheinen zu beten. Andere wieder weinen oder schluchzen plötzlich laut auf. Männer sitzen mit angespannten Nerven und warten auf das Kommende. Die Ruhe von draußen zerrt an den Nerven. Hin und wieder hört man das Rattern eines Maschinengewehres oder das Aufbellen eines Gewehrschusses. Es ist 12 Uhr mittags."



Alexander Osenbühn über den 15. April 1945 Bildrechte: Sammlung Werner Schönfeld/Walter Dreizner