Front rückt auf Ostsachsen

Die gescheiterte Ardennenoffensive hat auch Folgen für den Krieg im Osten. Die dafür aufgebotene Viertelmillion Soldaten, von denen etwa ein Drittel getötet, verwundet oder gefangen genommen wird, fehlen an der Ostfront. Dort tritt am 12. Januar die Rote Armee zur Weichsel-Oder-Offensive an. Bis zum 30. März werden fast ganz Ostpreußen, halb Schlesien, Hinterpommern und die Neumark überrannt. Mit dem Oberlausitzer Rothenburg an der Görlitzer Neiße wird erstmals eine Stadt in Mitteldeutschland Frontstadt. Zahlreiche Flüchtlinge strömen nach Sachsen. Ab Januar stoßen sowjetische Truppen zur Oder und zur Neiße vor. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

US-Truppen erreichen Thüringen

Am 1. April erreicht der Landkrieg auch Thüringen. US-Truppen ziehen an diesem Tag in Creuzburg bei Eisenach ein. In Eisenach selbst wird noch bis zum 6. April gekämpft. Ungeachtet dessen besetzen US-Truppen am 3. April Suhl und am 4. April Gotha und Mühlhausen. Drei Tage später kommt es im 13 Kilometer westlich von Mühlhausen gelegenen Struth zu den schwersten Kämpfen auf thüringischem Boden im Zweiten Weltkrieg. Rund 250 deutsche und 50 US-Soldaten sowie zahlreiche Zivilisten werden getötet. Ein US-Soldat steht am 6. April vor dem Bach-Denkmal in Eisenach. Bildrechte: imago/Leemage

Vormarsch zur Elbe