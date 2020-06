Letzte Reichsregierung verhaftet

Am 23. Mai 1945 wird in Flensburg die letzte Reichsregierung verhaftet: Albert Speer, Reichspräsident Karl Dönitz sowie Generaloberst Alfred Jodel (v.l.n.r.). Bildrechte: imago images/Photo12 Zehn Millionen Soldaten von Wehrmacht und Waffen-SS befinden sich Ende Mai 1945 in alliierter Kriegsgefangenschaft. Die letzten von ihnen strecken erst in den Tagen nach der Gesamtkapitulation am 8. Mai 1945 die Waffen. Am 23. Mai wird die letzte Reichsregierung unter Hitlers Nachfolger als Reichspräsident, Großadmiral Karl Dönitz, in der Marineschule Flensburg-Mürwick durch alliierte Soldaten verhaftet. Auch das in die norddeutsche Stadt verlegte Oberkommando der Wehrmacht (OKW) wird an diesem Tag gefangengenommen. "Das Deutsche Reich starb an einem sonnigen Morgen des 23. Mai 1945 in der Nähe des Ostseehafens Flensburg", schreibt einen Tag später das US-Magazin "Time" über das Ereignis.

Regierungsübernahme durch Alliierte

Doch entgegen früherer alliierter Überlegungen, die eine Aufteilung des Deutschen Reiches erwogen hatten, stirbt Deutschland als Ganzes zunächst nicht. Stattdessen übernehmen am 5. Juni 1945 mit ihrer Berliner Erklärung die alliierten Siegermächte Sowjetunion, USA, Großbritannien sowie Frankreich kraft Besatzungsrecht die "oberste Regierungsgewalt in Deutschland". Diese umfasst die Befugnisse der deutschen Regierung, des OKW sowie aller Regierungen, Verwaltungen und Behörden der Länder, Städte und Gemeinden.

Am 5. Juni 1945 erklären die alliierten Oberbefehlshaber (v.l.n.r. sitzend) Lattre de Tassigny (Frankreich), Montgomery (Großbritannien), Schukow (Sowjetunion) und Eisenhower (USA) die Übernahme der obersten Regierungsgewalt. Bildrechte: imago/Leemage Deutschland wird auf die Grenzen von 1937 beschränkt, wodurch die Angliederungen Österreichs und des Sudetenlandes von 1938 rückgängig gemacht werden. Das gesamte Staatsgebiet wird in vier Besatzungszonen, die Hauptstadt Berlin in vier Sektoren eingeteilt. Die Briten übernehmen eine Besatzungszone im Nordwesten Deutschlands. Bayern, der Norden Württembergs und Hessen werden von den US-Truppen besetzt. Der Südwesten und das heutige Rheinland-Pfalz werden zur französisch besetzten Zone. Die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) umfasst zunächst Mitteldeutschland, Brandenburg, Mecklenburg sowie das gesamte damalige Ost- und Nordostdeutschland mit beiden Pommern, Schlesien und Ostpreußen.

Alliierter Kontrollrat als oberstes Regierungsorgan

Als oberstes Regierungsorgan wird laut der Berlin-Deklaration ein Alliierter Kontrollrat mit Sitz in Berlin gebildet, der aus den Oberbefehlshabern der vier Besatzungszonen besteht. Zwar übt jeder Oberbefehlshaber in seiner Zone die oberste Regierungsgewalt aus. Fragen, die Deutschland als Ganzes betreffen, sollen jedoch nur durch gemeinsame und einstimmige Beschlüsse des Kontrollrates entschieden werden. Außerdem erklären alle Unterzeichnerstaaten, dass die Übernahme der Regierungsgewalt nicht mit einer Annektierung Deutschlands einhergeht und dass die "deutschen Grenzen nach dem Stande vom 31. Dezember 1937" fortbestehen sollen.

Potsdamer Abkommen verschiebt Ostgrenze

Die "Großen Drei" Winston Churchill, Harry Truman und Joseph Stalin (v.l.n.r.) einigen sich in Potsdam auf die De-facto-Annektierung des damaligen Ostdeutschlands. Bildrechte: imago images/Photo12 Im Potsdamer Abkommen vom 5. August 1945 akzeptieren allerdings ungeachtet dessen auch die beiden Westalliierten USA und Großbritannien die Annexion des nördlichen Ostpreußens durch die Sowjetunion. Das gleiche gilt für die "Verwaltung" des bisherigen Ostdeutschlands bis zur Oder-Neiße-Grenze durch Polen, das auf diesem Wege für das an die Sowjetunion angegliederte Ostpolen entschädigt werden soll. Die entsprechenden Gebiete werden aus der bisherigen Sowjetischen Besatzungszone herausgelöst.



Für Millionen Deutsche, die bei Kriegsende noch im damaligen deutschen Osten zurückgeblieben oder dorthin nach dem Krieg zurückgekehrt sind, bedeutet das die endgültige Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat. Das gilt auch für die Sudentendeutschen und andere große deutsche Minderheiten in Ostmittel-, Ost- sowie Südosteuropa. Knapp 12,5 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene kommen zwischen 1944 und 1950 in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik. Ende 1947 leben in Sachsen über eine Million, in Sachsen-Anhalt knapp 1,1 Million und in Thüringen fast 700.000 Heimatvertriebene.

Gesamtdeutsche Lösung weiter propagiert

Karte Deutschlands mit der Einteilung in Besatzungs- und Verwaltungszonen nach dem Potsdamer Abkommen 1945. Bildrechte: imago images/Klaus W. Schmidt Ungeachtet der in Potsdam durchgesetzten De-facto-Grenzverschiebungen favorisiert die Sowjetunion auch weiterhin eine gesamtdeutsche Lösung. In seiner Siegesansprache am 9. Mai 1945 versichert der sowjetische Generalissimus Josef Stalin: "Die deutschen Truppen kapitulieren. Die Sowjetunion feiert den Sieg, wenn sie sich auch nicht anschickt, Deutschland zu zerstückeln oder zu vernichten." Die Siegermacht, die im Zweiten Weltkrieg die schwersten Zerstörungen und größten Menschenverluste erlitten hat, benötigt Ruhe. Zudem ist die Sowjetunion für den Wiederaufbau dringend auf Reparationen angewiesen. Durch eine gesamtdeutsche Regelung erhofft sich die Moskauer Führung deshalb auch Reparationen aus dem schwerindustriellen Westen Deutschlands.

Demontage von Betrieben

Groß-Berlin wird nach dem Krieg in vier Sektoren eingeteilt. Bildrechte: imago images/Photo12 In ihrem eigenen Besatzungsbereich setzt sie zunächst vor allem auf die Demontagen von Industrieanlagen. So wird bis zum Sommer 1945 allein in den Polen zugesprochenen Gebieten des damaligen Ostdeutschlands ein Viertel der gesamten Industrie von sowjetischen Demontageeinheiten abtransportiert. Nicht anders sieht es in Mitteldeutschland und den anderen Gebieten der SBZ aus. Nach internen Angaben requirieren sowjetische Beutekommissionen bis zum Beginn der Potsdamer Konferenz am 17. Juli 1945 3,6 Millionen Tonnen Ausrüstung. Vieles davon verrottet auf dem Weg oder nach der Ankunft in der Sowjetunion. Bei Industrieanlagen fehlen oft die Experten, die diese wieder aufbauen könnten. Dort, wo man entsprechende Spezialisten aufgreifen kann, verschleppt man häufig auch diese. Das gilt auch für Zivilinternierte, von denen rund 250.000 Zwangsarbeit in die Sowjetunion leisten müssen.

Beutekunst und anderes Raubgut

Ungezählte Kunstschätze aus den weltberühmten Sammlungen Dresdens oder den Schlössern Anhalts werden als sogenannte Beutekunst ebenfalls in die Sowjetunion verbracht. Auch die Kassenbestände von Kreditinstituten oder private Besitztümer werden im großen Stil requiriert. Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow, der am 9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst die Gesamtkapitulation der Wehrmacht entgegennimmt, geht mit "gutem Beispiel" voran. Der Held der Sowjetunion lässt sich in seiner Heimat gleich fünf Wohnungen mit geraubtem Mobiliar einrichten.

Sowjetische Militäradministration regiert SBZ