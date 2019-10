Der MDR möchte 30 Jahre danach genau diese Geschichten erzählen. Wir wollen darüber berichten, was Sie in dieser Zeit erlebt haben wie Ihr Leben in den letzten drei Jahrzehnten verlaufen ist. Brachte der Mauerfall die erhoffte Freiheit, Leben in Wohlstand, die ersehnten Reisen, die erträumte Selbstverwirklichung oder sind die Träume in den Jahren nach dem Herbst '89 wie bunte Seifenblasen zerplatzt? Haben Sie Fotos aus der Zeit der Friedlichen Revolution in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und möchten uns gerne Ihre Geschichte erzählen? Dann melden Sie sich bei uns.