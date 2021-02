Es ist ein einzigartiger Wirtschaftskrimi um Deutschlands berühmtesten Bauunternehmer und verurteilten Betrüger Dr. Jürgen Schneider: Im gerade wiedervereinigten Deutschland schafft er sich in wenigen Jahren ein Immobilienimperium. Seine Strategie: Er kauft Gebäude in bester Lage, lässt sie aufwändig sanieren und vermietet oder verkauft sie anschließend mit satten Gewinnen.

Doch er beginnt zu betrügen. Im Geheimen häuft er den größten Schuldenberg im Immobilienbereich im Nachkriegsdeutschland an - unterstützt durch grobe Fahrlässigkeit deutscher Banken. Als die Finanzblase platzt, hinterlässt er mehr als fünf Milliarden D-Mark Schulden. Schneider düpiert Geldhäuser und lässt hunderte Handwerker mit unbezahlten Rechnungen sowie mehr als 3.000 Mitarbeiter in hunderten Firmen ratlos zurück.

In der Zeit des Baubooms der 1980er-Jahre wird für den hessischen Bauingenieur Schneider das Frankfurter Fürstenhof-Gebäude zur goldenen Eintrittskarte. Den ehemals glanzvollen Hotelpalast in der Bankenmeile kauft er für 40 Millionen Mark, lässt ihn für mehr als 200 Millionen Mark entkernen, aufwendig sanieren und verkauft das Gebäude schließlich für 350 Millionen Mark. Das ist für viele der endgültige Beweis, dass Schneiders Strategie aufgeht. Mit diesem Erfolg stehen ihm alle Türen offen. 1994 soll ihm sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen werden. Schneider ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Nach dem Fall der Mauer sucht Schneider auch in Ostdeutschland nach geeigneten Immobilien. So liegt seit Beginn der 1990er-Jahre ein Entwicklungs-Schwerpunkt in Leipzig. Hier sind auch viele ostdeutsche Firmen für ihn tätig. Die meisten wurden erst in den Jahren nach der Wiedervereinigung gegründet, viele von Handwerksmeistern, die den Traum der erfolgreichen Selbstständigkeit leben wollen. Für sie und für viele Menschen in Ostdeutschland ist Schneiders Pleite mehr als eine kalte Dusche. Der Zusammenbruch seines Imperiums ist damals auch ein großer Rückschlag für das Zusammenwachsen von Ost und West.