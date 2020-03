"Ostfrauen – weg vom Herd" ist der dritte Teil in der Reihe "Ostfrauen" des Rundfunk Berlin-Brandenburg und des Mitteldeutschen Rundfunks. Er erzählt vom Arbeitsleben ostdeutscher Frauen. In Spitzenzeiten verdienten mehr als 90 Prozent von ihnen ihr eigenes Geld. Das war einmalig in der Welt. Und in der DDR-Verfassung stand festgeschrieben: "Mann und Frau sind gleichberechtigt." Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall wollen viele ostdeutsche Frauen ganz selbstverständlich einen Fulltimejob. Sie gehen acht Stunden zur Arbeit und halten sich trotzdem für gute Mütter - häufiger als in Westdeutschland, wie neueste Studien zeigen. Und wenn ostdeutsche in Wirtschaft oder Politik in Führungspositionen sitzen, dann sind das meistens Frauen. In manchen Regionen Ostdeutschlands verdienen sie sogar mehr als ihre Männer.