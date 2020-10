Generell sind die Unterschiede im Erwerbsverhalten von Müttern zwischen Ost und West allerdings nach wie vor groß, so die Studie. Nur im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes verhalten sich ost- und westdeutsche Frauen gleich und bleiben zu Hause. Danach kehren ostdeutsche Mütter aber oft schon in den Beruf zurück, wie es der Norm der DDR entsprach, in der Frauen ein vollbezahltes Babyjahr gewährt wurde. Nach zwei Jahren ist die Mehrheit der ostdeutschen Mütter bereits wieder regulär beschäftigt. In Westdeutschland hingegen kehren viele Mütter erst mit dem Ende der Elternzeit nach drei Jahren in den Beruf zurück.