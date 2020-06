Gert Fröbe in einer Doppelrolle In den 1960er-Jahren schwimmt Gert Fröbe auf der Erfolgswelle. Aber er zählt noch nicht zu den Kino-Superstars in Deutschland. Anders als sein Kollege Heinz Rühmann, der auch keine Bösewichter spielen muss. Beide wollen damals die erfolgreiche Filmreihe "Don Camillo und Peppone" aus Italien kopieren. Heinz Rühmann kommt mit "Pater Brown - das schwarze Schaf" in die Kinos und Gert Fröbe als "Der Gauner und der liebe Gott". In diesem Film, der heute bei Fröbe-Fans Kultcharakter hat, tritt er in der Doppelrolle als Gauner und Pfarrer auf. Gert Fröbe steckt in diesen Film sogar eigenes Geld, damit er überhaupt realisiert wird. Aber der Gewinner dieses Komödien-Zweikampfs heißt am Ende Heinz Rühmann. Bei der Bambi-Verleihung 1962 gewinnt er, Gert Fröbe geht leer aus. Bildrechte: IMAGO