Karl Marx - Staatsfeind Nr. 1

Karl Marx lebt seit 1849 in London. Gemeinsam mit seiner Frau, der geborenen Baronesse Jenny von Westphalen, drei Kindern und einer Haushälterin muss sich der Philosoph im Armenviertel Soho eine schäbige Zweiraumwohnung teilen. Marx empfängt in seiner Küche häufig weitgereiste Gäste. Sein "Bund der Kommunisten" ist eine kleine aber international gut vernetzte revolutionäre Geheimorganisation.

Und genau das macht Marx für Preußens Geheimpolizei so interessant. 1949 war Marx vor der Geheimpolizei nach England geflohen. Doch die preußische Geheimpolizei hat den Kopf der kommunistischen Bewegung auch dort im Visier. Der preußische Geheimdienstchef Wilhelm Stieber besucht Marx sogar unter falscher Identität in seiner Wohnung in London. Im Oktober 1852 beginnt in Köln der sogenannte Kommunistenprozess. Mit Hilfe gestohlener und gefälschter Dokumente werden sieben der treuesten Anhänger Karl Marx´ zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.

Marx' Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Zwischen Euphorie und Depression schwankend, ist er ein Genie mit vielen Macken: Geldverschwender, Macho und Ehebrecher, Dandy und Zocker aber auch Herzensbrecher, Kindernarr, einfühlsamer Poet und - last but not least – der wohl wirkungsmächtigste Philosoph, den die Welt bis heute gesehen hat: Marx gründliche Analyse des kapitalistischen Systems wird von der Geschichte bestätigt. Die von ihm prophezeite Konzentration des Kapitals in den Händen einiger weniger ist heute Realität. Ebenso wie die Bedeutungslosigkeit nationaler Grenzen angesichts weltweit fließender Geld- und Warenströme.