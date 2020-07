Mitten in Zella-Mehlis, auf dem Klaffenberg 15, wohnt die Familie Schlütter. Und unter dem Dach ihres Hauses haben gleich zwei Instrumentenbauer ihre Werkstatt. Im Souterrain arbeitet Sohn Andreas, unterm Dach Vater Friedrich. Der heute 80jährige hat seine Werkstatt inzwischen in die Hände des Sohnes gegeben, der der einzige Hersteller von Maultrommeln in ganz Deutschland ist. Hier entstehen nicht nur "Brummeisen", wie man sie früher nannte. Sondern auch Thüringische Hirtenhörner, Schalmaien und Dudelsäcke. Allesamt historische Volksinstrumente des Thüringer Waldes. Wie die Maultrommel übrigens auch. Auch sie war noch bis ins 19. Jahrhundert in Thüringen weit verbreitet. Noch in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gab es in Kleinschmalkalden eine Maultrommelschmiede. Doch das Instrument geriet zunehmend in Vergessenheit.