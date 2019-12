Die Musik der Goldenen Zwanziger

Abseits der großen Klassiker und amerikanischen Importe hat sich der Schlager in den Zwanzigern ganz schön gewandelt. So wurden zum Beispiel zahlreiche Nonsens-Texte gedichtet - inspiriert vom Dadaismus. Beispiele sind: "Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt?" oder "Mein Papagei frisst keine harten Eier". Auch schön: "Du Bist als Kind zu Heiß Gebadet worden". Aber in den Zwanzigern gab es nicht nur verrückte Schlager. Die Texte waren mitunter ganz schön frivol. "Fräulein, wolln Sie nicht ein Kind von mir?", "Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt", "Wenn ich Liebe brauche, dann geh ich zur Pauline" sind alles Titel, die die etwas freizügigere Moral zum Ausdruck bringen, die damals vor allem im Nachtleben herrschte. Die Musiker waren damals Meister des Subtexts, wie zum Beispiel in "Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh'n", das in einer Version von Paul Goodwin gesungen wurde.