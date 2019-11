Gebannt sitzen die Beamten des Bundesministeriums für Finanzen am 10. November 1989 in Bonn vor den Bildschirmen. Der Mauerfall in der Nacht zuvor – keiner hatte diese rasante Entwicklung in der DDR auch nur ansatzweise vermutet. Doch während Millionen Menschen in Deutschland euphorisch den historischen Moment feiern, stellen einige im Ministerium bereits Überlegungen an, wie es jetzt weitergehen könnte.

"Die richtigen Kräfte in der DDR" unterstützen

Thilo Sarrazin, damals Referatsleiter und zuständig für "Nationale Währungen" sowie sein Vorgesetzter Horst Köhler, der spätere Bundespräsident, setzen noch am Abend einen Brief an ihren Minister Theo Waigel auf, in dem sie ihre Bereitschaft bekunden, fortan nach Lösungen zu suchen, wie man nun "die richtigen Kräfte in der DDR" tatkräftig unterstützen könnte. "Ich hab mir überlegt, wie es denn ökonomisch weitergehen kann", erinnert sich Thilo Sarrazin. "Darüber habe ich eine Reihe von Papieren geschrieben, die ich dann immer meinem Chef Horst Köhler vorlegte, die er dann immer für absolut geheim erklärte. Aber das eine oder andere gab er dann doch weiter ans Kanzleramt."

Die DDR "blutet" aus

Ökonomisch, so sieht es Thilo Sarrazin bereits im Dezember 1989, läuft in der DDR alles auf einen raschen Kollaps hinaus. Das Land "blutet" aus - täglich übersiedeln etwa 4.000 Menschen in die Bundesrepublik. Und damit nicht genug: Dass durch Arbeit, Schwarzarbeit oder Sozialleistungen in Empfang genommene Westgeld wandert in vielen Fällen gleich wieder zurück. Der Schwarzmarktkurs von D-Mark zu DDR-Mark erreicht im Osten mit 1:10 schwindelerregende Höhen.

Die DDR in den "westdeutschen Währungsraum" übernehmen

Wer die DDR stabilisieren wollte, so Sarrazin, hätte entweder eine innerdeutsche Zollgrenze schaffen müssen plus Aufhebung der Niederlassungsfreiheit für DDR-Bürger im Westen. Oder er denkt in Richtung einer ganz anderen Auffanglösung: "Und da war die Überlegung: Wir übernehmen die DDR in den westdeutschen Währungsraum. Damit haben die Bürger der DDR eine kaufkräftige Währung", erklärt Thilo Sarrazin. "Umgekehrt entwickelt sich die DDR zur Marktwirtschaft weiter. Der eigentliche Deal war, die DDR bekommt die DM. Sie gibt dafür aber letztlich ihre wirtschaftliche Souveränität auf. Darüber war mir strikt untersagt, mit anderen zu reden, was ich natürlich auch respektierte, weil es war ja mehr als brisant."

Umbau der DDR-Volkswirtschaft wird zehn Jahre dauern

Brisant ist es vor allem deshalb, weil sowohl die Regierung Modrow als auch die DDR-Oppositionellen am "Runden Tisch" eigenständig Reformen auf den Weg bringen wollen. Und sich eine Einmischung von außen verbitten. Und sie können dabei – in punkto Ökonomie - auf Rückhalt zählen. Denn nahezu alle Sachverständigen und Ökonomen in Ost und West weisen darauf hin, dass ein Umbau der DDR-Volkswirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft ein stufenförmiger Prozess sein muss, der mindestens fünf bis zehn Jahre dauern wird.

