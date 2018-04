Als Dolly Buster 1983 mit ihrer Familie von Prag nach Deutschland kam, war sie 14 Jahre alt. Den Kommunismus in ihrem Heimatland hatte sie nie richtig verstanden. Die neue Welt überrumpelte sie. Sie staunte über die Flut der Waren und stürzte sich auf die vielen kleinen Joghurtbecher, die es in Prag nicht gab. Diese Erfahrung, den Schock der bunten Warenwelt des Westens, hatte Dolly Buster den DDR-Bürgern voraus, als im November 1989 die Mauer fiel und sie auch in der DDR als Porno-Star bekannt wurde.