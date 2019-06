Walter Ulbricht hatte auf der II. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 verkündet:

Walter Ulbricht Bildrechte: IMAGO In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse [...] hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei beschlossen, [...] dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.

Was bedeutete der "planmäßige Aufbau des Sozialismus" konkret?

Der "verschärfte Klassenkampf" führte die DDR innerhalb weniger Monate in eine Versorgungskrise. Es kriselte in der Produktion und die Stimmung im Land war schlecht. Dafür gab es viele Gründe: Der Ausbaus der Schwerindustrie ging auf Kosten des Konsumgütersektors. Die Landwirtschaft wurde kollektiviert. Handwerker und Privatunternehmer litten unter steuerlichen Zwangsmaßnahmen. Zusätzlich entzog der Aufbau der Kasernierten Volkspolizei der Wirtschaft Arbeitskräfte - und die wurden derzeit händeringend gebraucht.

Ein Agitationsplakat - noch 1958 sollen auch die "werktätigen Bauern" in fünf Dörfern in der Priegnitz für die "sozialistische Großlandwirtschaft" gewonnen werden. Bildrechte: Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig Seit Anfang 1953 verließen - wie schon im Jahr zuvor - Tausende die DDR, um den Repressionen zu entgehen. Nach Stalins Tod am 5. März lenkte die SED auf Anordnung aus Moskau ein. Am 11. Juni verkündete die Partei den "Neuen Kurs". Sie versprach, die Preise zu senken, die Versorgung zu verbessern, Enteignungen von Landwirtschafts- und Handwerksbetrieben zurückzunehmen. Von der Rücknahme der kurz zuvor verordneten Erhöhung der Arbeitsnormen um 10,3 Prozent war allerdings nicht die Rede.

Es brodelt in Berlin

Am 16. Juni druckte die Gewerkschaftszeitung "Tribüne" einen Beitrag des stellvertretenden FDGB-Vorsitzenden, der diesen Beschluss verteidigte. Provoziert von diesem Artikel ging am Vormittag ein Protestzug auf die Straße - 3.000 Bauarbeiter demonstrierten in der Berliner Stalinallee, dem Zentrum des Nationalen Aufbauprogrammes. Gegen 14 Uhr war die Menge auf 10.000 Menschen angewachsen und forderte vor dem Haus der Ministerien lautstark die Rücknahme der Normerhöhung.

Mit einem Lautsprecherwagen machten die Demonstranten ihrem Unmut Luft und riefen schließlich zum Generalstreik am nächsten Tag auf. Auch der Rücktritt von Walter Ulbricht und Otto Grotewohl wurde gefordert, die sich den Demonstranten nicht zum Gespräch stellen wollten. Um 17 Uhr war die Aktion beendet, die Arbeiter stellten den Lautsprecherwagen in der Stalinallee ab und gingen nach Hause.

Politische Forderungen: Pressefreiheit, freie Wahlen, keine kasernierte Volkspolizei

Berlin, 1953 : Eine gepanzerte Skoda-Limousine wurde als Funktionärsauto der SED erkannt umgestürzt und in Brand gesteckt. Im Hintergrund das Berolinahaus am Alexanderplatz. Bildrechte: dpa Tags darauf am 17. Juni versammelten sich am Morgen erneut die Arbeiter der Stalinallee. Auch Bauarbeiter anderer Großbausstellen und Betriebe schlossen sich an. Die Demonstranten stellten mittlerweile weitere politische Forderungen: freie Wahlen, Auflösung der kasernierten Volkspolizei, Pressefreiheit. Die Regierung war völlig überrascht und nicht mehr Herr der Lage, Ulbricht und Grotewohl flohen ins Hauptquartier der Sowjetischen Streitkräfte nach Berlin-Karlshorst.

Der Funke springt über: Aufstand in der "Provinz"