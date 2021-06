Da das Geld für den Aufbau Ost jedoch auch nach 2004 nicht reicht, wird der Solidarpakt II beschlossen, wo 156,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Nach Angaben der Bundesregierung dienen zwei Drittel der Gesamtsumme dem Ausgleich der schlechten Finanzkraft ostdeutscher Gemeinden. Weiter heißt es: "Die Beträge werden wie folgt verteilt: 26,1 Prozent gehen an Sachsen, 19 Prozent an Berlin, 15,7 Prozent an Sachsen-Anhalt, je 14,3 Prozent an Thüringen und Brandenburg und 15,7 Prozent an Mecklenburg-Vorpommern. Die übrigen 51,2 Milliarden Euro sollen über die Jahre verteilt aus dem Bundeshaushalt in die Wirtschaftsförderung fließen."