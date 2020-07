Die Sorben und die Braunkohle

Ich gehöre selbst zur sorbischen Minderheit und bin mit diesem Thema aufgewachsen. Es ist natürlich ein schrecklicher Verlust für das sorbische Volk, dass in den letzten Jahrzehnten mehr als 130 Dörfer in der Lausitz abgebaggert wurden. Das muss man einfach so sagen. Und wenn Dörfer weichen müssen, geht damit nicht nur eine Lebensgrundlage in der Landwirtschaft oder in der Forstwirtschaft, wie hier in der Heide, verloren, es geht auch die Kultur verloren. Also auch die Sprache. Und dass die sprachliche Situation in der Niederlausitz und in der Mittellausitz so prekär ist, ist vor allem dem Bergbau geschuldet.

Frauen in sorbisch-wendischer Festtagstracht Bildrechte: dpa