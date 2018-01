Nachgebaute Westspiele in der DDR

Eine Spielkarte aus dem vom Zwickauer Matthias Göpner in den späten 1980er-Jahren nachgezeichneten Kartenspiel "Kuhhandel", das 1985 im Westen erschienen war. "Es ist ein Spiel, in dem es eigentlich ums Schachern geht", erklärt Göpner. Klar, dass es in der DDR nicht erscheinen durfte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK