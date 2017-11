Wie die DDR zur Seefahrernation wurde

Blick über den Bug eines DDR-Hochseeschiffes Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erster Ansprechpartner des Außenhandelsministeriums der DDR war der VEB Steckenpferd aus Radebeul. Der Seifen- und Parfümhersteller glänzte jedes Jahr mit Exporterlösen bei der Leipziger Messe. Im Mai 1957 verpflichtete sich der Betrieb, sein Export-Soll um 100.000 Dollar überzuerfüllen. Weitere Betriebe schlossen sich der Aktion an, die als Massenbewegung angedacht war. 1958 waren bereits 1.500 Betriebe Teil der "Steckenpferdbewegung". Und der Plan ging auf - am 5. Januar 1959 übergab Heinrich Rau, Stellvertretender Ministerpräsident der DDR, einen 10.000-Tonnen-Frachter an die Deutsche Seereederei. Ein 23 Jahre altes Schiff war in Schweden gekauft worden und trug fortan den Namen "Steckenpferd". Noch vier weitere Schiffe wurden bis 1960 gekauft und fuhren unter den Namen "Ernst Moritz Arndt", "Kap Arkona", "Stubbenkammer" und "Stoltera" auf den Weltmeeren.