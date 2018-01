Die Stephanskrone - heiliger Schatz der Ungarn

1944 übergaben ungarische Wachoffiziere die Stephanskrone den amerikanischen Militärbefehlshabern in Wien. Die Soldaten der Kronwache befürchteten, die Rote Armee, die kurz vor Budapest stand, könnte den königlichen Schatz zerstören. Im Herbst 1945 wollten die Amerikaner im Rahmen einer Zeremonie in Budapest die Krone zurückgeben. Doch die ungarischen Herrscher befürchteten pro-amerikanische Demonstrationen und lehnten ab. Zwei Jahre später wurde die Stephanskrone in die USA verschifft und im Fort Knox verwahrt. Bildrechte: dpa