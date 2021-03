Das von dem Berliner Herzspezialisten Professor Emil Bücherl entwickelte Kunstherz. Die als zeitweiliger Herzersatz für Menschen gedachte Blutpumpe wiegt 250 Gramm und besteht, anders als das in den USA entwickelte Jarvick-Kunstherz aus Dacron, hauptsächlich aus durchsichtigem Silikon mit sehr glatter Oberfläche. Bildrechte: dpa

1986 setzte der Chirurg Emil Bücherl zum ersten Mal in Deutschland einem Patienten ein künstliches Herz ein. Bereits seit den 1960er-Jahren forschte er an der Entwicklung des Kunstherzens. Es unterstützt den Blutkreislauf solang, bis ein Spenderherz zur Verfügung steht. Auch in der DDR gab es riskante Operationen am offenen Herzen, die nur mithilfe einer selbstgebauchten "Herz-Lungen-Maschine" glückten.