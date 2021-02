Vor einem Jahr erlaubte das Bundesverfassungsgericht geschäftsmäßige Sterbehilfe. In Deutschland können seitdem alle Menschen, die sterben wollen, solche Dienste nutzen. Das Grundgesetz garantiere "ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben" und damit auch die Freiheit, "hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen", so die Richter. Kritiker sehen in diesem Urteil die Normalisierung des Suizids.